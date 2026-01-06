Escacs per Nadal, un clàssic a Pardinyes
Genís Satorra, del Club Escacs Santpedor, s’imposa en la tercera edició del torneig infantil de Nadal del Club Escacs Pardinyes amb un 7 de 7. El podi el van tancar Francesc Morancho, del col·legi Santa Anna, i Eloi Canales, del Club Escacs Pardinyes, que van acabar en segona i tercera posició, respectivament.
El Centre Cívic de Pardinyes va ser la seu, per tercera vegada consecutiva, de la competició nadalenca organitzada pel club lleidatà i que va reunir 45 nens, 24 dels quals no federats, de tot Catalunya.