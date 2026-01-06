BÀSQUET
L’Hiopos Lleida intensifica la recerca d’un base
L’equip es troba a dos victòries del descens i a una de la novena posició
La derrota d’aquest diumenge davant del Casademont Saragossa ha suposat un dur revés per a un Hiopos Lleida que si hagués guanyat hauria fet un pas de gegant cap a la permanència, situant-se amb sis victòries i un matalàs de tres sobre les posicions de descens. Un panorama idíl·lic a hores d’ara per afrontar el doble desplaçament seguit a les Canàries, aquest dissabte davant del Tenerife i set dies després davant del Gran Canària, just abans de rebre el San Pablo Burgos al Barris Nord. Aquest partit contra el quadre castellà es converteix en tota una final, tret que els lleidatans no donin la campanada i guanyin algun dels dos partits a les illes.
L’Hiopos va tornar a evidenciar davant del Saragossa les carències que l’havien portat a encadenar sis derrotes, i que davant l’Andorra va aconseguir emmascarar per sumar una victòria balsàmica. La falta d’un director de joc que sàpiga moure l’equip i tregui avantatges per als seus companys es fa cada dia que passa més patent. Ni Walden, que problemes físics al marge està molt per sota del nivell de la temporada passada, ni Zoriks, que no s’ha adaptat encara a la velocitat amb què es juga a l’ACB, no aporten pràcticament res, la qual cosa ha obligat Gerard Encuentra a apedaçar aquesta posició des de la primera jornada amb Agada i Batemon, dos jugadors que s’han mostrat excessivament individualistes, en especial el nigerià.
És per això que el club està intensificant la recerca d’un base que aporti dinamisme i frescor a un equip que sembla col·lapsat per la situació. Després de la mala experiència amb Xavier Castañeda, que després d’anunciar-se l’acord va haver de fer marxa enrere perquè el nord-americà no va passar la revisió mèdica, la direcció tècnica busca un jugador que doni garanties i millori el que hi ha, ja que la situació econòmica no és tan pròspera com per fer dispendis extres.
Malgrat que només ha estat capaç de guanyar un dels últims vuit partits, l’Hiopos està amb el mateix balanç que la passada temporada complerta la jornada 14, encara que en una situació millor, ja que el descens llavors estava a només una victòria. Actualment té dos triomfs de marge sobre la zona perillosa –i quatre sobre el cuer– i a només una de la novena plaça.