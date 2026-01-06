FUTBOL
Monsalvo, nou director esportiu de l’Atlètic Lleida
El van fer oficial ahir per suplir Bartolo
L’Atlètic Lleida va fer oficial ahir la contractació d’Alberto Monsalvo com a nou director esportiu del club, un moviment que s’emmarca dins del procés de renovació de l’estructura professional impulsada pel nou president, Xavi Bartolo, que substitueix en el càrrec el tècnic aragonès.
Alberto Monsalvo, que serà presentat demà, té 44 anys i arriba de l’Utebo, també de Segona RFEF, en què exercia les mateixes funcions. Anteriorment, entre els anys 2017 i 2020, va formar part del cos tècnic del CD Ebro, de l’antiga Segona B, primer com a entrenador de porters i posteriorment com a auxiliar, si bé més endavant, entre el 2021 i el 2023, va exercir com a director esportiu del mateix club a Segona RFEF.
Així, la prioritat immediata serà tancar els moviments del mercat d’hivern per reforçar l’equip de Gabri i començar a planificar el projecte esportiu de futur.