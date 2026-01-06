La neu impedeix a l’AEM entrenar-se al camp
L’equip lleidatà canvia la sessió per una de gimnàs. L’Atlètic Lleida pot exercitar-se sense problemes al Ramon Farrús
La borrasca Francis va tenir incidència ahir en el futbol lleidatà, impedint que l’AEM es pogués entrenar amb normalitat a les instal·lacions de la UE Gardeny i deixant una fina capa de neu en un Ramon Farrús en el qual l’Atlètic Lleida es va poder exercitar després sense cap inconvenient.
Les lleidatanes, que ja preparen la reestrena de lliga davant del Barça B de dissabte (12.00), no es van poder entrenar com estava previst al camp de futbol municipal del Gardeny, club que els va cedir les instal·lacions mentre es fa la substitució de la gespa del camp de futbol del Recasens, per l’excés de neu. En conseqüència, el conjunt del Segrià va completar una sessió de gimnàs al Camp d’Esports, no sense abans gaudir de la neu al terreny de joc del club verd-i-blanc.
D’altra banda, l’Atlètic Lleida, que va completar la primera sessió d’entrenament després de la derrota contra el Reus (1-2), es va trobar amb tot el Ramon Farrús nevat a primera hora del matí. Tanmateix, després de fer una sessió de vídeo i gimnàs, la neu es va acabar fonent i els de Gabri es van poder entrenar sense inconvenients per preparar el duel davant de l’Espanyol B.