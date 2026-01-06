Reconeixement als millors de l’Alt Urgell
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va celebrar ahir l’acte de Reconeixement d’Esportistes 2025 en el qual va premiar un total de 27 esportistes de l’Alt Urgell. Entre els més destacats es troben els piragüistes Miquel Travé, medalla de bronze a la final del Mundial d’Augsburg, Manel Contreras, bronze en el Mundial d’eslàlom i caiac cros júnior/sub-23, Anna Simona, or en el Mundial d’eslàlom i caiac cros júnior/sub-23 en la modalitat de cros júnior i individual; i Jan Vicente, plata en el Mundial d’eslàlom i caiac cros júnior/sub-23 . També el tècnic del Jairis de bàsquet femení, Bernat Canut, que va guanyar la Copa de la Reina 2025, i la campiona de Trial de Nacions amb Espanya, Laia Pi.
A més, va reconèixer el Club Cadí Canoe Cayak que va guanyar el Campionat d’Espanya de Jocs Paralímpics d’eslàlom, va quedar segon en la Lliga caiac i va ser tercer en la Lliga d’eslàlom olímpic.