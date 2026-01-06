FUTBOL
Ronald Araujo, principal novetat de Flick per disputar la Supercopa
Després de superar un problema de salut mental
El FC Barcelona va donar a conèixer ahir, per abans de viatjar a l’Aràbia Saudita, la llista de convocats per a la Supercopa d’Espanya 2026, que es disputa entre el 7 i l’11 de gener, en la qual destaca la tornada del central Ronald Araujo després de l’absència des de fa diverses setmanes per un problema de salut mental. El defensa uruguaià és la principal novetat de la convocatòria facilitada per Hansi Flick que viatja per ser present a la semifinal que els mesurarà demà a l’Athletic Club a l’Estadi King Abdullah de Jidda.
Araujo va decidir parar l’activitat professional després de les crítiques rebudes per la seua actuació en el partit de la Lliga de Campions davant del Chelsea FC anglès del passat 25 de novembre, quan va ser expulsat per doble groga abans del descans. Després de diverses setmanes de baixa, l’internacional va tornar als entrenaments el 29 de desembre després de l’aturada nadalenca, tot i que Flick no el va incloure en la convocatòria per al derbi contra l’Espanyol. La convocatòria completa de 24 jugadors està composta pels porters Ter Stegen, Joan Garcia i Szczesny; els defenses Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García i Jofre; els centrecampistes Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro i Tommy; i els davanters Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rasford i Bardghji.
D’altra banda, el Barça ja ha presentat una primera oferta oficial a l’Al-Hilal per comptar amb els serveis del lateral portuguès Joao Cancelo, que també vol l’Inter. Els italians parteixen amb avantatge en l’operació, ja que existiria un principi d’acord entre clubs, malgrat que el jugador vol tornar a vestir la samarreta blaugrana.