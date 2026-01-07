RESUM
2025
El temple dels herois de l’esport es va ampliar el 2025 amb nous campions per a la història, com Lando Norris en Fórmula 1, el futbolista Dembélé i el seu equip, el PSG
Jannik Sinner va obtenir els títols a Wimbledon i Austràlia. - EUROPA PRESS
El suec Armand Duplantis, millor atleta del Món i un dels més grans de la història. - EUROPA PRESS
El britànic Lando Norris va guanyar el 2025 el seu primer Mundial de Fórmula 1. - EUROPA PRESS
Luis Enrique celebra un dels títols aconseguits amb el PSG, gesta que ha repetit el 2025 en sis ocasions. - EUROPA PRESS
L’eslovè Tadej Pogacar es va emportar el quart Tour, el segon consecutiu. - EFE
Els Oklahoma City Thunders, campions de l’NBA. - EUROPA PRESS
L’afició del Liverpool va homenatjar Diogo Jota. - EUROPA PRESS
Ousmane Dembélé, amb la seua primera Pilota d’Or, és el millor futbolista del Món.
L’any 2025 va aportar nous déus a l’Olimp de l’Esport i va consagrar noms d’herois que ja hi eren. S’hi van sumar el pilot britànic de Fórmula 1 Lando Norris o el futbolista francès Ousmane Dembélé i, entre els ja instal·lats, es va engrandir la llegenda de l’atleta suec Armand Duplantis o el ciclista eslovè Tadej Pogacar i ha començat a consagrar-se el tenista italià Jannik Sinner.
En futbol, el 2025 ha estat l’any del PSG de Luis Enrique Martínez. L’equip francès va aconseguir el triomf que perseguia de feia anys, la Champions, i ho va fer en un any històric per a l’entitat parisenca, ja que va aconseguir un sextet al guanyar també la Lliga francesa, la Copa, la Supercopa de França, la Supercopa d’Europa i la Copa Intercontinental. Va igualar així els dos únics clubs que han aconseguit un sextet, el Barcelona de Pep Guardiola la temporada 2008-2009 i el Bayern de Múnic de Hansi Flick la 2019-20. La diferència és que aquests dos equips van guanyar totes les competicions en què van participar i el PSG no, ja que se’ls va escapar l’acabat d’estrenar Mundial de Clubs. Per cert que a l’staff de Luis Enrique hi ha el lleidatà Borja Álvarez, que és l’entrenador de porters.
Gran artífex d’aquests èxits del PSG és el davanter francès Ousmane Dembélé, que va ser jugador del Barcelona entre 2017 i 2023 i que, de la mà de Luis Enrique, compleix la seua tercera temporada al club de París, en el qual ha viscut un 2025 històric al guanyar per primera vegada la Pilota d’Or i el premi FIFA The Best.
Ha estat també l’any en què el pilot britànic Lando Norris ha guanyat el seu primer títol mundial de Fórmula 1, en dura competència amb el neerlandès Max Verstappen, que havia guanyat els quatre títols anteriors i al qual va superar per només dos punts, 423 per a Norris i 421 per al seu rival que, no obstant, va guanyar una carrera més, 8, per 7 de l’anglès.
També ha destacat el suec Armand Duplantis, que s’ha consolidat com el millor atleta del món. Domina des de fa anys el salt de perxa. Va sumar un nou rècord mundial en aquesta modalitat, deixant una marca estratosfèrica, 6,30, en un any en què va guanyar a Tòquio el Mundial per tercera vegada consecutiva. Suma, a més, dos ors olímpics a Tòquio 2020 i París 2024. Ha batut el rècord mundial en catorze ocasions.
En ciclisme, el gran triomfador ha estat l’eslovè Tadej Pogacar, que va guanyar el seu segon Tour de França consecutiu (2024 i 2025), amb la qual cosa ja en suma quatre després dels que va aconseguir el 2020 i el 2021. El seu gran rival, el danès Jonas Vingegaard, que va guanyar el Tour el 2022 i el 2023, el 2025 es va emportar la Vuelta Ciclista a Espanya. L’altra gran carrera, el Giro d’Itàlia, va ser per al britànic Simon Yates.
En tenis, l’italià Jannik Sinner, després de superar una sanció per dopatge, va tancar l’any guanyant dos dels quatre grans, l’Open d’Austràlia i Wimbledon. Tanca l’any com el número dos del rànquing, ja que l’u ha estat per a Carlos Alcaraz, que va guanyar Roland Garros i l’Open USA. Finalment, la competició de bàsquet més important, l’NBA, se la van adjudicar els Oklahoma City Thunders, que es van imposar a la final als Indiana Pacers.
La tragèdia que va impactar en el món del futbol
Un accident de cotxe va provocar l’estiu passat la mort del futbolista Diogo Jota, de 28 anys, estrella del Liverpool, i del seu germà André Silva, de 25, jugador a la Segona portuguesa. El futbol va patir la pèrdua de l’exentrenador neerlandès Leo Beenhakker; Luis Galván, campió del Món amb l’Argentina el 1978; Jorge Costa, estrella portuguesa al Porto que va guanyar la Copa d’Europa el 2004 o l’argentí Hugo Gatti. També van morir el boxejador George Foreman i l’exgimnasta hongaresa Agnes Kelety, als 103 anys.