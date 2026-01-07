FUTBOL
El Barça busca la final avui contra l’Athletic
Lamine és dubte i Flick avisa perquè no es repeteixi el partit amb l’Espanyol
La Supercopa d’Espanya alçarà el teló avui (20.00/Movistar LaLiga) a la Ciutat Esportiva del rei Abdullah de Jidda (Aràbia Saudita) amb la disputa de la primera semifinal entre el vigent campió, el Barcelona, i l’Athletic. Amb 15 títols a les seues vitrines, el Barça és l’equip més premiat de la competició, davant del Reial Madrid (13) i de l’Athletic (3), els dos rivals que va superar la passada edició. En aquella ocasió, l’equip de Flick va derrotar en semifinals l’equip basc (0-2) i va golejar a la final l’etern rival (2-5), la qual cosa va suposar un important reconeixement per a la posterior conquesta de la Lliga i la Copa del Rei; tendència que sembla haver-se consolidat i reforça el valor de la Supercopa, ja que el guanyador del títol ho ha estat també del campionat de lliga a les últimes quatre campanyes.
El FC Barcelona va completar ahir el seu últim entrenament a Jidda marcat per una absència destacada i un missatge clar des de la banqueta. Lamine Yamal no va participar en la sessió, la qual cosa deixa oberta la seua presència davant de l’Athletic Club a poques hores del partit. Flick va insistir en la necessitat d’elevar el nivell defensiu, la concentració i la continuïtat durant els noranta minuts.
El tècnic blaugrana va advertir que han de “fer les coses millor” per aixecar la Supercopa d’Espanya. “És genial. M’agrada la Supercopa. Guanyar-la ens donaria molta energia per a la resta de la temporada, com l’any passat, i és el que volem aquest curs també”, va expressar el tècnic alemany. Va avançar “un partit difícil” davant dels lleons, un equip amb “moltes possibilitats” a la part ofensiva. “No serà un partit fàcil si cometem els mateixos errors que dissabte (davant de l’Espanyol). Hem de treballar en les nostres coses, jugar millor en defensa. Hem de jugar connectats com un equip, i això ho vam perdre per moments dissabte. Hem de fer les coses molt millor”, va avisar.
L’entrenador alemany sap que “sempre” es col·loca el Barça com a favorit, com el “Reial Madrid, l’Atlètic o l’Athletic”. “És la manera més curta de guanyar un títol. La temporada passada ho vam fer i esperem que ho fem també aquesta. És el nostre objectiu, però sé que no és fàcil contra un equip tan bo. És el que volem”, va comentar.
La jornada també va deixar una notícia rellevant en clau de mercat, amb la confirmació de l’arribada de Joao Cancelo en format de cessió, un reforç que amplia les opcions defensives i ofensives de l’equip per al tram decisiu de la temporada. Flick va explicar que el lusità pot donar “més opcions” als dos laterals. “És una bona opció. Estic content perquè és un jugador d’alta qualitat”, va elogiar.
Lamine es va entrenar al marge de l’equip
Lamine Yamal no es va entrenar juntament amb la resta dels seus companys ahir per un problema estomacal. L’atacant blaugrana es va quedar a l’interior del complex esportiu per fer treball específic, malgrat que fonts del club van assenyalar que s’espera que pugui jugar contra l’Athletic. Es pot recordar que en el primer entrenament de l’any, celebrat la tarda de l’1 de gener, ja va ser baixa per un quadre de malestar general.
Iñaki Williams insisteix a criticar la Supercopa
El capità de l’Athletic Club Iñaki Williams va admetre ahir que dir que jugar a l’Aràbia Saudita la Supercopa d’Espanya era “una merda” no van ser “les paraules adequades”, tot i que va defensar que no se’n penedeix, i va recordar que l’equip “en partits importants” sempre dona la cara. “Potser la paraula que vaig utilitzar no va ser l’apropiada però sí que és cert que continua sent una feina per a tothom, sobretot per als nostres aficionats”, va concloure.
Mbappé, baixa del Reial Madrid per demà
El davanter francès Kylian Mbappé és la principal baixa al Reial Madrid per a la Supercopa i que arranca per als blancs demà, a les 20.00 hores, amb la semifinal davant l’Atlètic de Madrid. El club merengue va revelar a la seua pàgina web la convocatòria de Xabi Alonso i no hi figura Mbappé. El davanter gal tampoc no va estar disponible davant del Reial Betis dissabte per la lesió de genoll. El tècnic de Tolosa sí que podrà comptar amb Huijsen.