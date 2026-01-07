BÀSQUET
El Barça guanya el Maccabi en un Palau desert
El Barça va tallar ahir una ratxa de dos derrotes a l’Eurolliga a l’imposar-se al Maccabi Tel-Aviv (93-83) en un Palau Blaugrana buit, ja que el partit es va disputar a porta tancada. El conjunt blaugrana va rendibilitzar un primer quart excels que va acabar amb un parcial de 32-19. Abans de l’inici del partit, un centenar de persones van protagonitzar una protesta pacífica contra un partit que, segons els convocants, suposa “normalitzar el genocidi contra el poble palestí” i utilitzar l’esport per “encobrir vulneracions del dret internacional i dels drets humans”.
Per la seua part, el València Bàsquet seguirà líder a l’imposar-se a la pista de l’Estrella Roja per un contundent 89-106, mentre que el Reial Madrid va obtenir una necessària victòria per 69-80 a la pista de l’ASVEL Villeurbanne.