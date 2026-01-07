MOTOR
Els Esteve milloren abans de l’etapa marató
Isidre puja 6 posicions i és el 34 i Jordi, el 17 ahir, sortirà avui divuitè
Després de la complicada segona etapa del Dakar, condicionada per una posició de sortida extremament retardada, Isidre Esteve va poder recuperar ahir posicions a la tercera jornada, amb sortida i arribada a Alula, amb 422 quilòmetres cronometrats, igual com Jordi Esteve, just abans d’afrontar avui i demà la temible etapa marató, quan no tindran assistència.
Per mitigar els efectes del que es va viure la jornada precedent, el pilot d’Oliana va utilitzar el joker que té per estar inscrit en el Mundial, cosa que li va permetre arrancar en la posició 40 i rodar únicament entre vehicles de la categoria Ultimate, evitant així el trànsit d’altres classes. Gràcies a això va poder recuperar posicions a l’acabar el 28 de la seua categoria (30 absolut), amb la qual cosa ascendeix al lloc 34 de la general de la seua classe (35è absolut).
Jordi Esteve, malgrat patir dos punxades, va poder acabar dissetè, segon de la categoria T5.2, i va ascendir a la divuitena de la general absoluta, mentre que Josep Solé, al Dakar Classic, es va imposar en la seua categoria H3 i ara és el nou líder.
D’altra banda, el valencià Tosha Schareina (Monster Energy Honda) va guanyar l’etapa de motos, la tercera victòria de la seua carrera al Dakar, i ara és tercer a 1:13 del líder Daniel Sanders, que va avantatjar en 3:28, i a tan sols sis de Ricky Brabec, guanyador el 2024 i que va ser segon ahir a 2:17. Per contra, el gironí Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), guanyador del pròleg i de la primera etapa, va cedir temps (11:44) i és quart a la general a 8:46.
En cotxes, el nord-americà Mitch Guthrie (Ford Racing) va estrenar el seu caseller de victòries, un triomf que li va atorgar de passada el liderat davant dels problemes del qatarià Nasser Al-Attiyah, que va acabar vintè. La burgalesa Cristina Gutiérrez (Dacia) va entrar cinquena a 5:57 i es va ficar de ple en el Top 10, situant-se setena a 5:59 de Guthrie, mentre que Laia Sanz és divuitena a 27:55. Nani Roma i Carlos Sainz van acabar cinquè i sisè, respectivament, i ara ocupen el quart i cinquè llocs de la general, a 3:34 i 4:02.