BÀSQUET
El Cadí perd i cau en zona perillosa
Tanca la primera volta empatat amb el penúltim classificat. Un mal tercer quart va ser clau en la derrota
El Cadí La Seu segueix coquetejant amb el descens després d’encaixar ahir la desena derrota del curs (92-83), aquesta especialment dolorosa al ser davant d’un rival directe com el Joventut. Les urgellenques van malgastar nou punts de renda en el segon quart i tanquen la primera volta empatades amb el penúltim. El partit va arrancar molt igualat, amb el Joventut manant gairebé sempre però amb avantatges que no van superar mai els quatre punts (16-12, m.7), moment en què el Cadí va firmar un parcial de 0-6, amb un triple de Gonzales i un 2+1 de Raventós, que va capgirar el lluminós (16-18), que va presentar un 19-21 al final del quart.
El segon assalt va començar molt igualat i amb els dos equips intercanviant-se el comandament en el marcador. El Cadí castigava molt sota cistella, davant la facilitat defensiva verd-i-negra, i començava a lluir-se des dels 6,75. Amb 27-26, les lleidatanes van firmar un altre de parcial d’1-11 que els va donar el màxim avantatge, nou gols (28-37), amb Niare fent-se gran a la pintura i Gonzales cosint des del perímetre. Després d’un intercanvi de triples (31-40), el Joventut va reaccionar i amb un 10-4 final va aconseguir arribar al descans amb el partit igualat (41-44).
El duel va tornar a equilibrar-se a la represa, amb constants alternances. El Cadí va aconseguir recuperar els tres punts de renda (44-47), però poc li va durar l’alegria, ja que el Joventut va assestar un cop que marcaria el desenllaç final a base de triples que li va permetre assolir la màxima renda en tot el partit, 14 gols (66-52), després de completar un demolidor parcial de 22-5.
Les verd-i-negres, liderades per Lamana i Dembele des del perímetre i Ebo fent estralls a la pintura, veien el cèrcol molt gran i el Cadí patia en cada atac. Isaac Fernández es va encomanar a Raventós, la més clarivident ahir de les lleidatanes, i amb la seua energia i classe va fer reaccionar l’equip. Dos triples i un 2+1 de la base de Santa Eulàlia de Riuprimer van contribuir a pal·liar la sagnia i amb un parcial de sortida en l’últim assalt de 13-22, el Cadí es va situar a només tres punts (79-76), amb poc més de tres minuts encara per jugar-se. Els triples de Sivka i Dembele no van refredar els ànims i el Cadí es va mantenir a 5 punts (85-80), però una pèrdua servint de banda després d’un temps mort de Fernández va acabar sentenciant un duel amb molts alts i baixos.