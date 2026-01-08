SEGRE

L'Hiopos Lleida i Kristers Zoriks acorden la rescissió del seu contracte

El club ha intensificat les últimes setmanes la recerca d’un base

Zoriks prova d'encarar Facundo Campazzo en la visita del Real Madrid al Barris Nord aquesta temporada.

Zoriks prova d’encarar Facundo Campazzo en la visita del Real Madrid al Barris Nord aquesta temporada. - JAVI ENJUANES

L'Hiopos Lleida i el base Kristers Zoriks han arribat a un acord per rescindir el contracte que mantenia al jugador letó vinculat al club bordeus fins a final de temporada.

Zoriks va ser anunciat com a jugador del Hiopos Lleida el passat mes de juliol i ha disputat un total de 14 partits a l'ACB a les ordres de Gerard Encuentra.

El club ha intensificat les últimes setmanes la recerca d’un base que aporti dinamisme i frescor a un equip que sembla col·lapsat per la situació, tot i que per ara no es té constància d'una nova incorporació després de la mala experiència amb Xavier Castañeda, que després d’anunciar-se l’acord va haver de fer marxa enrere perquè el nord-americà no va passar la revisió mèdica. Ara, la direcció tècnica busca un jugador que doni garanties i millori el que hi ha, ja que la situació econòmica no és tan pròspera com per fer dispendis extres.

