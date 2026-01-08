L'Hiopos Lleida i Kristers Zoriks acorden la rescissió del seu contracte
El club ha intensificat les últimes setmanes la recerca d’un base
L'Hiopos Lleida i el base Kristers Zoriks han arribat a un acord per rescindir el contracte que mantenia al jugador letó vinculat al club bordeus fins a final de temporada.
Zoriks va ser anunciat com a jugador del Hiopos Lleida el passat mes de juliol i ha disputat un total de 14 partits a l'ACB a les ordres de Gerard Encuentra.
El club ha intensificat les últimes setmanes la recerca d’un base que aporti dinamisme i frescor a un equip que sembla col·lapsat per la situació, tot i que per ara no es té constància d'una nova incorporació després de la mala experiència amb Xavier Castañeda, que després d’anunciar-se l’acord va haver de fer marxa enrere perquè el nord-americà no va passar la revisió mèdica. Ara, la direcció tècnica busca un jugador que doni garanties i millori el que hi ha, ja que la situació econòmica no és tan pròspera com per fer dispendis extres.