Gabri: "No ens serveix amb competir, hem de sumar ja una victòria"
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, cuer del grup, demana "de no mirar als altres equips ni a la classificació"
L’Atlètic Lleida arranca aquest diumenge la segona volta rebent a l’Espanyol B i el seu entrenador, Gabri García, va insistir que l’equip s’ha de centrar en si mateix malgrat estar cuer, a sis punts del play out i set de la salvació. “No serveix només competir, hem de fer un pas més i sumar ja una victòria", va afirmar, convençut que una victòria pot canviar la dinàmica i “farà que desapareguin els dubtes".
De fet, el tècnic va demanar "de no mirar als altres equips ni a la classificació. Encara queden molts partits i depenem de nosaltres. Això és en què ens hem de centrar". Gabri va destacar que l’equip ha millorat i ara és capaç d’estar “molts minuts dins del partit”, una cosa que abans costava, però va insistir que això ja no és suficient i tampoc no va voler utilitzar com a excusa que l’equip tingui mala sort.
Sobre el rival, va avisar de la dificultat de l’Espanyol B, un filial “dinàmic, intens i amb experiència”. No obstant, va subratllar la importància d’avançar-se al marcador, perquè "malgrat ser un equip jove, sap patir molt bé i és capaç de baixar el ritme quan s’avança al marcador, com ja va passar en la primera volta," quan el filial blanc-i-blau es va imposar per 1-0.
En l’apartat esportiu, el tècnic va confirmar que Marc Vargas ja té la llicència i podrà entrar en la convocatòria, i va valorar positivament la recuperació d’Asier Ortiz, que va reaparèixer diumenge passat. A més, va reconèixer la urgència de reforçar la plantilla al mercat d’hivern "amb perfils que són necessaris" i es va mostrar satisfet amb la incorporació d’Alberto Monsalvo com a nou director esportiu.