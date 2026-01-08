FUTBOL
Monsalvo vol “donar aire fresc” a l’At. Lleida i assegura que se salvarà
El director esportiu va ser presentat ahir
Alberto Monsalvo va assumir ahir oficialment el seu nou càrrec com a director esportiu de l’Atlètic Lleida convençut de poder donar “aire fresc” a la plantilla durant aquest mercat d’hivern per aconseguir la salvació. De fet, Monsalvo es va mostrar convençut que “tirarem endavant i la temporada que ve estarem a Segona RFEF”, encara que tant ell com el president del club, Xavi Bartolo, van assenyalar que la plantilla ha de patir “un sotrac important”.
Una vegada conclosa la primera volta amb l’equip cuer –després dels partits jugats ahir–, Monsalvo, de 44 anys, arriba al club lleidatà després de desvincular-se de l’Utebo per rellevar Bartolo, ara president, al comandament de la direcció esportiva de l’equip lleidatà, del qual va assenyalar que és “un projecte estable i de futur”. L’aragonès es va mostrar “molt agraït” abans d’afrontar “un repte bonic però molt exigent”. L’aragonès no va amagar que “la situació és difícil”, però va lloar enormement el treball del club i també del cos tècnic liderat per Gabri García, al qual va mostrar la seua plena confiança.
El nou director esportiu va destacar també que “el treball de l’equip en el dia a dia és bo” i va reconèixer que el seu principal objectiu és “fer un bon mercat d’hivern, en el qual volem aportar més equilibri a l’equip”. “Sabem que el mercat d’hivern és exigent, però hem de fer canvis i si hi ha fitxatges, hi haurà d’haver sortides, però el que tenim clar és que si arriba algú ha de ser per sumar”, va afegir Monsalvo.
Per la seua part, Xavi Bartolo va destacar que “Monsalvo ha fet un esforç per sortir de l’Utebo” i que “amb el seu bagatge ens ajudarà a canviar la dinàmica”.
L’Atlètic, nou cuer
L’empat del Torrent davant del líder Poblera (1-1) en un dels dos partits recuperats ahir per tancar la primera volta deixa els lleidatans cuers.