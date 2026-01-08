MOTOR
Primer tram sofert
Dos punxades frenen Isidre Esteve en la jornada inicial de l’etapa marató, tot i que no perd posicions a la general. Jordi Esteve va entrar fora de temps
Isidre Esteve va viure ahir una jornada desafortunada en la primera part de l’etapa marató del Dakar 2026, amb 452 quilòmetres cronometrats i 78 d’enllaç, perquè dos punxades consecutives al quilòmetre 150 van frenar el seu bon ritme inicial. El pilot del Repsol Toyota Rally Team i el seu copilot Txema Villalobos es van veure obligats a abaixar la velocitat i gestionar la mecànica durant els més de 300 quilòmetres restants per poder arribar a la meta, ja que no tenien cap altra roda de recanvi. Malgrat el problema, que hauran de reparar aquesta nit sense assistència tècnica, Esteve no va perdre llocs a la general, ja que es manté el 35 en la general absoluta i puja del lloc 34 al 30 en la seua categoria, la Ultimate, després d’acabar l’etapa amb el 36è crono de la seua classe.
Molt pitjor li va anar la jornada a Jordi Esteve en camions, ja que va perdre més de 6 hores en el recorregut i va travessar la meta fora de temps. A més, el també lleidatà Josep Solé va retenir el liderat en la categoria H3 del Dakar Classic, encara que ahir va acabar segon l’etapa.
Per la seua part, Tosha Schareina (Honda) va firmar la seua segona victòria consecutiva a l’imposar-se en la primera part de la marató, i es col·loca líder de motos empatat amb Ricky Brabec. El valencià va superar Brabec per només sis segons i confirma el seu gran moment. En cotxes, Henk Lategan (Toyota) va dominar amb claredat l’etapa i va assaltar el liderat de la general. Carlos Sainz va perdre més de 27 minuts, però es manté en posicions altes, mentre que Nasser al-Attiyah ja és segon. A més, Yazeed al-Rajhi, guanyador de l’última edició, va abandonar per problemes tècnics.