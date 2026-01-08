BÀSQUET
“La victòria a Andorra ens va donar un respir increïble”
Jiménez reconeix que contra el Saragossa “vam perdre una bona oportunitat”
L’Hiopos Lleida va girar full de la derrota de diumenge al Barris Nord contra el Saragossa amb un missatge clar des del vestidor: calma, treball i confiança en el grup. Així ho van expressar ahir Millán Jiménez i Melvin Ejim en les seues respectives valoracions, tots dos amb la mirada ja posada en el doble duel canari que li espera a l’equip en el marge d’una setmana.
El riojà va destacar la importància que va suposar la victòria a Andorra. “Va ser important guanyar per trencar aquesta mala ratxa, ens va donar un respir increïble. Si no haguéssim guanyat allà la cosa seria molt diferent”, va reconèixer, mentre va insistir que, malgrat tot, “l’equip està bé” i que l’essencial ara és “treballar dia a dia i intentar competir al màxim a les illes”. El jugador de l’Hiopos no va dubtar a reconèixer que el partit davant del Saragossa va ser una oportunitat perduda, encara que va voler restar-li dramatisme al resultat. “Ells no arribaven en el seu millor moment i era una bona oportunitat per posar-nos dos victòries per sobre seu i treure una mica el cap, però cal seguir. És la jornada tretze i queden encara molts partits i no té la rellevància que pot semblar”, va afirmar.
Més enllà de l’última entrepussada, Jiménez va defensar la competitivitat del grup en una lliga “molt complicada”, en què “cada equip té molt nivell i cada partit és dificilíssim”. En aquest context, creu que el Lleida pot ser un rival incòmode per a qualsevol: “Hem de lluitar i podem donar ensurts a qualsevol equip. Sobre el doble compromís a les Canàries, dissabte a la pista del Tenerife i set dies després a la del Gran Canària, el missatge va ser ambiciós. “Hem d’intentar competir i treure un dels dos partits.”
En una línia similar es va expressar Ejim, que va voler transmetre serenitat i confiança malgrat tenir més derrotes que victòries. “Sabem el que hem de fer, tenim la mentalitat correcta per continuar millorant”, va assegurar el canadenc, convençut que l’equip “va en la direcció correcta”. Va reconèixer el desgast físic propi d’aquest tram de la temporada, però va relativitzar aquest factor. “Tots els equips estaran cansats. L’essencial és la mentalitat: mantenir-se forts, compromesos i fer el que sabem que cal fer per guanyar”, va apuntar. A més, va destacar les reunions internes per detectar aspectes de millora i convertir aquest moment en un punt de creixement. “Aquestes etapes difícils ens poden ajudar a acabar la temporada sent molt millors”, va dir.