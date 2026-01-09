FUTBOL
Gabri: “No ens serveix amb competir, cal guanyar”
L’At. Lleida, cuer, afronta la segona volta necessitat de triomfs. Vargas podrà debutar contra l’Espanyol B i Achraf és baixa
L’Atlètic Lleida arranca aquest diumenge la segona volta rebent l’Espanyol B i el seu entrenador, Gabri García, va insistir que l’equip s’ha de centrar en si mateix malgrat ser cuer, a sis punts del play-out i a set de la salvació. “No serveix només competir, hem de fer un pas més i sumar ja una victòria”, va afirmar, convençut que un triomf pot canviar la dinàmica i “farà que desapareguin els dubtes”.
El de Sallent afrontarà el xoc amb novetats a la plantilla, perquè Marc Vargas ja té la llicència en vigor i podrà entrar a la convocatòria, mentre que es va confirmar la sortida d’Achraf Boumenjal, jugador que també ocupava el carril destre i la sortida del qual deixa una fitxa lliure per poder incorporar. El neerlandès deixa el conjunt lleidatà després d’un pas molt discret, amb només 135 minuts jugats en cinc partits, dos de Lliga, dos de Copa RFEF i una única titularitat a la Copa Catalunya.
A més, Gabri va demanar “no mirar els altres equips ni la classificació. Encara queden molts partits i depenem de nosaltres. Això és en el que ens hem de centrar.” Gabri va destacar que l’equip ha millorat i ara és capaç d’estar “molts minuts dins del partit”, una cosa que abans costava, però va insistir que això ja no és suficient i tampoc no va voler utilitzar com a excusa que l’equip tingui mala sort.