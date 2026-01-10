Gerard Piqué es converteix en protagonista mentre es retarda l’Andorra vs Cultural per neu
El partit de la vint-i-unena jornada de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra i la Cultural i Esportiva Lleonesa, previst per avui a les 16:15 hores en el Nou Estadi de la FAF, ha patit un retard de més de dos hores, el nou horari serà a les 18:30 hores —i ha estat a prop de l’ajornament— a causa de la intensa nevada caiguda al Principat.
LaLiga va sol·licitar al Jutge Únic de Competicions Professionals de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la suspensió del partit per les adverses condicions meteorològiques, després que Andorra es despertés amb prop de 30 centímetres de neu. “A causa de la intensa nevada que afecta al terreny de joc, se sol·licitarà la suspensió i ajornament de l’Andorra-Cultural”, va confirmar la patronal a través de la xarxa social X.
Tanmateix, la voluntat d’ambdós equips per disputar el partit mnté viva l’opció de jugar-lo aquest mateix dissabte, especialment davant de la dificultat de trobar una nova data: la Cultural es mesura dimarts a l’Athletic Club en els vuitens de final de la Copa del Rei, mentre que l’Andorra jugarà dimecres els quarts de la Copa Catalunya davant de l’Europa.
🤝🤝🏻
La imatge més destacada de la jornada la va deixar Gerard Piqué. El president i propietari del club tricolor es va unir des de primera hora als empleats de l’Andorra per retirar la neu de la gespa, pala en mà, i fins i tot va fer una crida a la ciutadania per col·laborar, un gest que el club va destacar a les seues xarxes socials.
⚠️ Des del @fcandorra volem jugar 𝐀𝐕𝐔𝐈 l'#AndorraCultural
Per això animem a tota la gent d'Andorra a venir a donar-nos un cop de mà portant 𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 per treure la neu de l'Estadi