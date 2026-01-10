El Hiopos Lleida desperta a temps i envia a dormir al Tenerife (87-94)
Un gran Hiopos Lleida s'ha endut la victòria de Tenerife gràcies als 55 punts anotats a la segona part i la millora en defensa, liderats per Golomán i Batemon
El partit ha començat amb un Hiopos Lleida endollat a la pintura amb les cistelles de Diagne i Walden que situaven un 2-6 inicial. El partit ha canviat amb l'entrada a pista de Marcelinho Huertas, que ha començat a repartir assistències i liderar el joc dels locals. Ràpidament, s'ha vist reflectit al marcador que ha arribat fins al 26-16, tot i un triple final de Walden que ha deixat un contundent 28-19 per acabar els primers deu minuts.
Els lleidatans han començat el segon quart amb un 0-8 de parcial per tornar dins del partit gràcies a l'encert des de la línia de tres. Però, de nou, entre Huertas i Shermadini han tornat a capgirar la dinàmica situant el 41-29. En aquell moment ha començat a aparèixer Golomán a la pintura per mantenir l'equip dins del partit més l'encert de Paulí que duia un 3 de 3 en triples. Finalment, la distància no ha variat i els tinerfenys mantenien l'avantatge de 10 punts amb el 49-39 al descans.
Després del pas per vestidors, Batemon i Golomán han liderat la remuntada lleidatana fins al 66-68, amb l'ajuda en la direcció de Walden i la defensa d'Ejim, per sorprendre un Tenerife que ha començat molt malament el tercer quart. Els locals han clavat un triple per acabar el quart per davant amb un ajustat 71-70 al marcador.
La dinàmica era positiva pels de Gerard Encuentra que ho han aprofitat a l'últim quart amb uns minuts espectaculars de Golomán a les dues cistelles i l'encert final de Batemon, que ha acabat amb 21 punts, per posar-se deu punts a dalt. El Tenerife ho ha intentat fins al final a la desesperada, però aquest cop els lleidatans han sabut jugar molt bé els minuts decisius i s'han endut una victòria vital de les Canàries de cara a la salvació per 87-94.