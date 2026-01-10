MOTOCICLISME
Marc torna a rodar després de 100 dies d’absència
El vigent campió del món de MotoGP, Marc Márquez, va tornar a rodar ahir en un circuit de velocitat. El pilot de Cervera va pujar de nou a una moto després de gairebé 100 dies d’absència a causa de la lesió d’espatlla que va patir arran de l’accident amb Marco Bezzecchi en el GP d’Indonèsia el mes d’octubre passat.
Márquez es va posar a prova a l’Aspar Circuit de Guadassuar, on va seguir amb el seu procés de recuperació amb l’objectiu de tornar en el millor estat físic possible al primer test de pretemporada, que se celebrarà a Sepang del 3 al 5 de febrer. El nou vegades campió del món va acabar amb un bon sabor de boca i va publicar un missatge optimista a les xarxes socials. “Primera sortida del 2026. Tornant a la moto i recuperant sensacions”, va escriure el pilot lleidatà.