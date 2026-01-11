FUTBOL
L'Atlètic Lleida necessita guanyar per començar a sortir del pou
L'equip, que és cuer, necessita els tres punts i aquesta tarda rep l'Espanyol B
L’Atlètic Lleida obre avui (18.00/Lleida TV i Lleida en Joc) la segona volta de la competició rebent l’Espanyol B al Camp d’Esports, amb la intenció de fer el primer pas per sortir de l’abisme al qual ha caigut en la primera volta. Una vegada completada la primera meitat de la temporada, l’equip de Gabri és el cuer, a sis punts del play-out, que marca el València Mestalla, i a set de la salvació directa, establerta per l’Olot.
Per això, el conjunt lleidatà afronta el xoc d’avui sense marge d’error, després d’acumular sis partits sense guanyar amb una última derrota a casa davant del Reus FC Reddis (1-2) en el retorn a la competició, malgrat que l’equip ha millorat les prestacions defensives –el seu principal dèficit durant la temporada, ja que els lleidatans han encaixat 29 gols, el segon que més només darrere del Castelló B (41).
Per apuntalar l’esmentada millora, la direcció esportiva, ara encapçalada per Alberto Monsalvo, ha centrat els esforços en el mercat a millorar la defensa i, després d’incorporar els laterals Carlos Cobo i Marc Vargas –i també donar sortida a jugadors que no comptaven per al tècnic–, divendres el club va fitxar els centrals Borja López i Igor Irazu. Cobo ja ha sumat minuts en els dos últims partits, mentre que Vargas i López podrien debutar avui. En el cas d’Irazu, la seua presència és dubte, perquè ahir encara no estava inscrit.
Gabri García, entrenador de l’equip, va deixar clar en roda de premsa que “amb competir ja no ens val, hem de guanyar ja”. De fet, el de Sallent va incidir en la necessitat d’una victòria no només per a escalar en la taula sinó també per “deixar enrere tots els dubtes que tenim i que guanyant un partit es dissiparien”.
Sobre l’Espanyol B, equip que ve de guanyar a domicili el Girona B i que ocupa la zona mitjana de la taula amb 23 punts, Gabri va destacar que “malgrat ser un filial, és un equip que sap patir i jugar que no passi res si s’avança al marcador” i va posar com a exemple l’enfrontament de la primera volta a la CE Dani Jarque, que va acabar 1-0 a favor dels barcelonins.