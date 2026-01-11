L’Atlètic Lleida resisteix i suma davant l’Espanyol B (1-1)
Un gol de Moró Sidibé i un penal aturat per Pau Torres permeten sumar un punt valuós
L’Atlètic Lleida ha empatat 1-1 davant l’Espanyol B en un partit intens. Moró Sidibé ha avançat els locals amb un gran gol, però els visitants han igualat abans del descans. Pau Torres ha estat decisiu aturant un penal, mentre que a la segona part no hi ha hagut ocasions clares. L’empat acosta els lleidatans a la salvació.
El partit ha iniciat amb un Espanyol B buscant l’esquena de la defensa i ja ho ha aconseguit Thymos amb un xut creuat que ha sortit fregant el pal. L’Atlètic Lleida ha reaccionat bé i tant Dauda com Bilal han disposat de diverses ocasions. Amb una molt bona jugada individual, Moró Sidibé ha engaltat un gran xut des de fora de l’àrea i ha batut al porter rival (1-0). Malgrat això, una errada de Diaby en defensa, ha permès a Lluc Castell posar l’empat al marcador (1-1). La primera meitat ha acabat a la perfecció per l’Atlètic Lleida, amb Pau Torres aturant un penal a Thymos.
La segona meitat ha començat amb més imprecisions, els equips s’han imposat més en defensa i les accions ofensives han disminuït respecte als instants inicials. Sense cap intervenció dels porters en els darrers 45 minuts ha acabat el partit.
Amb aquest empat, l’Atlètic Lleida suma un punt que l’aproxima a 6 punts a la salvació i la setmana vinent visitarà Castelló dissabte a les 16.00.