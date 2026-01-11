HANDBOL
Una mala segona part condemna el Lleida a Lleó
Els 23 gols que va anotar el Cleba al segon temps van ser definitius
El Lleida Handbol va patir ahir una dolorosa derrota davant del Caja Rural Cleba per 36-31 en el seu retorn després de l’aturada nadalenca. Les lleidatanes no van aconseguir imposar-se a un rival directe en la classificació en un partit que va tenir dos parts molt diferenciades. A la primera, malgrat la mala arrencada, les bordeus van aconseguir marxar al descans mananat en el marcador 13-14, però els 23 gols que van concedir en la segona van acabar condemnant-les a encaixar la cinquena derrota consecutiva.
El Lleida no va saltar bé al Palacio Municipal de los Deportes i el rival ho va aprofitar per imposar el seu joc (9-7). Tanmateix, després d’un temps mort, les d’Iban Raigal van reaccionar, van apujar el nivell d’intensitat i amb una gran Henar van aconseguir capgirar el marcador i establir el 13-14 al final del primer temps. En l’últim gol del Cleba, la portera del Lleida, Lara Peris, va protestar perquè el gol havia pujat fora de temps i va ser exclosa per al començament de la segona part. A la represa, el guió va ser radicalment diferent. Les del Segrià van estar molt fluixes defensivament i van concedir 23 gols que van ser definitius perquè el Cleba acabés imposant-se per 36-31. Amb aquesta derrota, el Lleida Handbol és onzè, un sol punt per sobre del descens que marca el Mislata.
Després del partit, el tècnic del Lleida Handbol, Iban Raigal, va destacar que és important “recuperar-se mentalment i començar a pensar que queda molta Lliga”. A l’horitzó les lleidatanes tenen un duel davant l’Oviedo que “ens hem de plantejar que som capaços de guanyar”, va concloure Raigal.