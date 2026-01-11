El Mollerussa empata a l'èpica contra l'Europa B (2-2)
L'equip de Manel Cazorla ha fet un partit molt seriós davant un rival directe com és l'Europa B. El Mollerussa ha jugat amb el debutant Sergi Folch d'inici. Un gol de Guillem Porta de penal ha encetat el marcador en el primer minut de partit, però els visitants s'han refet anotant dos gols en la segona meitat amb bones jugades col·lectives, remuntant el duel. Als minuts finals, però, Lamin ha posat el 2 a 2 final tot i que ha tingut el tercer en l'últim sospir de partit.
El Mollerussa ha empatat 2 a 2 a casa en els minuts finals en un 'match' que ha començat de manera frenètica, amb un penal al minut 1 de partit provocat per Scuri. La pena màxima l'ha transformat el capità Guillem Porta, que no ha perdonat davant d'Álvaro. D'aquesta manera, el duel ha tingut uns primers minuts amb molt ritme de pilota, transicions i arribades per part d'ambdós equips. Tant Mollerussa com Europa B han perdonat ocasions clares de gol com la que ha tingut Marc Scuri en un dos contra u davant el porter, quan intentava una passada de la mort pel debutant Sergi Folch. Tot i això, el porter rival li ha llegit les intencions a l''11' mollerussenc i ha impedit el 2 a 0 al marcador. Els de Barcelona han proposat ocasions de perill que, per mèrit de la defensa local o per errades en finalització no han acabat en gol. L'àrbitre d'avui, Miguel Ángel Moreno, ha xiulat el final dels primers 45 minuts en una molt bona primera part de futbol.
L'Europa B s'ha bolcat a àrea contrària des del primer minut de la segona meitat. Tant, que al 48' Anglès ha posat l'empat amb una volea des de dins l'àrea en la qual Pepo no ha pogut fer res. La tensió augmentava per minuts fins que ha arribat al seu punt àlgid quan el col·legiat ha ensenyat la segona targeta groga Alpha després que interpretés que havia simulat un penal. Pocs minuts després, i amb el partit molt calent, l'Europa B ha pogut dur a terme una gran jugada col·lectiva, en la que Aiman ha acabat arribant a línia de fons perquè Fuster posés l'1 a 2 a boca de gol.
En els minuts finals, en una contra al minut 93, Scuri l'ha centrat per banda esquerra a Lamin en una pilota rasa que, llençant-se a terra ha arribat a tocar-la per posar el 2 a 2 de manera èpica. Per acabar-ho de rematar, el mateix Lamin n'ha tingut una altra a falta d'un minut que ha fallat davant del porter rival Álvaro, enviant-la per sobre del travesser.
El Mollerussa rasca un punt 'in extremis' en un partit molt igualat contra un rival directe com és l'Europa B. Amb aquest resultat, els del Pla es col·loquen en últim lloc de la taula amb 13 punts i a dos de la salvació, amb l'expectativa del següent partit a casa contra un rival complicat com és el Manresa, el pròxim diumenge 18 a les 12 h.