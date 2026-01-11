El Vilanova sentencia el Lleida en una primera meitat demolidora (3-1)
El golàs d’Aleix León no evita una nova derrota blau
El Lleida ha encaixat una dura derrota al camp del Vilanova després d’un primer temps molt fluix, en què els locals han aprofitat les errades defensives per situar un clar 3-0 al marcador. A la represa, els lleidatans han millorat la seva imatge i han retallat distàncies amb un gran gol d’Aleix León, però no han pogut completar la remuntada.
El partit ha començat molt malament pel Lleida, ja que Marc Celma, amb un xut des de la frontal, ha avançat el conjunt local (1-0). Quan el Lleida ha intentat combinar i buscar jugades, Fran Grima ha trobat la defensa del conjunt lleidatà descol·locada i, amb una centrada per Aarón, que ha rematat a plaer, ha posat el 2-0 al marcador. Deu minuts més tard, en una jugada molt similar, ha estat Torrents qui ha posat el cap per batre a Satoca (3-0). El Lleida no ha sabut reaccionar i el Vilanova ha acabat el partit disposant d’encara més atacs.
La segona meitat ha iniciat amb un Lleida més embravit i, això, li ha permès, al minut 72, un contraatac que ha finalitzat amb un golàs d’Aleix León, que ha retallat distàncies (3-1). El Vilanova, amb la superioritat al marcador, ha reduït la intensitat i ha concedit l’esfèric al conjunt de Cortés durant els minuts finals. Finalment, el conjunt blau no ha pogut fer res més i ha acabat perdent a la capital del Garraf.
Amb aquesta derrota el Lleida torna a ocupar posicions de descens i dimecres haurà de visitar el camp del Vilassar de Mar en el partit ajornat del dia 20.