Òscar Rubio es retira del futbol i jugarà diumenge el seu últim partit
El club vol convertir el partit en un homenatge al que és el cinquè jugador amb més partits jugats amb la samarreta del Lleida.
Òscar Rubio es retira del futbol. Aquest diumenge jugarà el seu darrer partit com a futbolista, al Camp d'Esports. Ho ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa, al costat de l'adjunt a la presidència, Marc Torres i l'entrenador, Jordi Cortés.
Rubio ha explicat que la principal raó és que el seu fill viu a l'estranger i que, "abans que futbolista és pare", per la qual cosa ha decidit penjar les botes aquest diumenge al Camp d'Esports contra el Can Vidalet.
El club ha aprofitat per anunciar que convida a tots els equips de futbol base de la província i a les institucions, per a fer un reconeixement al jugador. Serà el darrer partit del que és el cinquè jugador amb més partits vestint la samarreta del Lleida.