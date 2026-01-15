SEGRE

El Barça goleja l’Atlètic i s’atansa a una altra Lliga

Pina celebra un gol en el seu partit 200 com a blaugrana. - FCB

Agències

El FC Barcelona va golejar ahir l’Atlètic, va aprofitar la derrota el dia abans del Reial Madrid i va donar un cop per conquerir una nova Lliga. El conjunt blaugrana va quallar un monòleg en un partit avançat per la Supercopa d’Espanya.

Va ser el dia, a més, en el qual la polonesa Ewa Pajor va rebre l’MVP de desembre i María León, un reconeixement pels seus 300 partits com a culer. A més, Claudia Pina ha pogut celebrar el seu enfrontament número 200 amb la samarreta del Barça amb dos gols més al seu caseller.

L’aragonesa Salma Paralluelo, que va tornar a jugar després de dos mesos de lesió, va tancar la golejada en el temps afegit quan va aprofitar una assistència de Pajor (5-0, min 92). Va ser el colofó per a un gran partit que fa que el Barça Femení sigui encara més líder.

