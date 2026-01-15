PIRAGÜISME
La Diputació destinarà un milió a Sort i un altre a la Seu per al Mundial
La Diputació de Lleida destinarà dos milions d’euros, un a Sort i un altre a la Seu d’Urgell, per a l’adequació i millora de les instal·lacions que el 2027 acolliran els Mundials de piragüisme en aigües braves. Aquesta inversió s’ha posat a sobre de la taula en el marc de la reunió feta ahir al CAR de Sant Cugat, on es va constituir el comitè organitzador i executiu d’ambdós campionats.
El diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez, va destacar que “des de la Diputació assumim aquest projecte com una aposta estratègica de territori, donant suport econòmic i institucional a un esdeveniment de primer nivell que deixa un llegat real en forma d’infraestructures, activitat esportiva i projecció internacional”, mentre que va subratllar que “no es tracta només d’organitzar una competició, sinó garantir que les instal·lacions quedin preparades per al futur i continuïn generant oportunitats”.
Al mapa internacional
Per la seua part, el diputat Josep Ramon Fondevilla va remarcar que “acollir una competició d’aquesta magnitud situa Sort i el conjunt del Pallars Sobirà al mapa internacional dels esports d’aigües braves, amb un impacte positiu directe en l’economia local, el turisme i la projecció del territori”.