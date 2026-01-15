SEGRE

PIRAGÜISME

La Diputació destinarà un milió a Sort i un altre a la Seu per al Mundial

Ahir es va fer la primera reunió del comitè organitzador al CAR.

Ahir es va fer la primera reunió del comitè organitzador al CAR.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Diputació de Lleida destinarà dos milions d’euros, un a Sort i un altre a la Seu d’Urgell, per a l’adequació i millora de les instal·lacions que el 2027 acolliran els Mundials de piragüisme en aigües braves. Aquesta inversió s’ha posat a sobre de la taula en el marc de la reunió feta ahir al CAR de Sant Cugat, on es va constituir el comitè organitzador i executiu d’ambdós campionats.

El diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez, va destacar que “des de la Diputació assumim aquest projecte com una aposta estratègica de territori, donant suport econòmic i institucional a un esdeveniment de primer nivell que deixa un llegat real en forma d’infraestructures, activitat esportiva i projecció internacional”, mentre que va subratllar que “no es tracta només d’organitzar una competició, sinó garantir que les instal·lacions quedin preparades per al futur i continuïn generant oportunitats”.

Al mapa internacional

Per la seua part, el diputat Josep Ramon Fondevilla va remarcar que “acollir una competició d’aquesta magnitud situa Sort i el conjunt del Pallars Sobirà al mapa internacional dels esports d’aigües braves, amb un impacte positiu directe en l’economia local, el turisme i la projecció del territori”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking