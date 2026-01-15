MOTOR
Esteve continua líder de la categoria de camions i Carlos Sainz abandona
El lleidatà Jordi Esteve va saldar amb nota la desena etapa del Dakar al completar la jornada en la setzena posició absoluta de camions, la qual cosa li permet ascendir tres posicions en la general i situar-se tretzè, dins ja del Top 15, que era el seu objectiu abans d’iniciar-se aquesta edició. A més, continua líder de la seua categoria, ara amb més de tres hores d’avantatge sobre el segon classificat.
Per la seua part, Josep Solé va finalitzar ahir dissetè en el Dakar Classic i ocupa ara la vint-i-tresena posició de la general.
Al seu torn, Carlos Sainz (Ford) va dir pràcticament adeu a les aspiracions de guanyar el seu cinquè Ral·li Dakar al perdre 45 minuts, mentre que el seu compatriota i company de marca, Nani Roma, també veu minvades les seues opcions al cedir el comandament en favor del qatarià Nasser al-Attiyah, que dona un cop al repte de guanyar la seua sisena corona. El líder supera per 12 minuts a la general el sud-africà Henk Lategan (Toyota) i Nani Roma aguanta tercer a gairebé 13.
En motos, l’australià Daniel Sanders (KTM) va tenir una dura caiguda a les dunes en l’inici de l’etapa que li va fer perdre gran part de les opcions de triomf, en benefici de l’argentí Luciano Benavides (KTM), que és el nou líder.