EQUIPAMENTS
Fondarella presenta el seu pavelló inclusiu de referència a Catalunya
Tindrà capacitat per a 1.000 persones
Fondarella va presentar ahir el projecte d’un pavelló esportiu inclusiu amb l’objectiu de convertir el municipi en un referent en Catalunya. L’equipament, pensat perquè persones de totes les edats i capacitats practiquin esport en igualtat de condicions, respon a una necessitat social i esportiva del territori. L’acte va reunir representants polítics i esportius, entre ells el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín. L’alcalde, Xavi Acosta, va destacar la dimensió del projecte i el repte que suposa per a un municipi petit: “Per a nosaltres és un somni, és un batec que s’ha fet realitat.”
El disseny el firma Nadico Ingeniería. El seu arquitecte, Carles Torres, va explicar que el complex comptarà amb dos pavellons, un per a gimnàstica artística i un altre poliesportiu, amb capacitat per a un miler d’espectadors i uns 5.900 metres quadrats construïts. “La pretensió és que sigui una instal·lació punta de llança en accessibilitat universal, on qualsevol persona pugui disfrutar de l’esport de manera autònoma”, va assenyalar. La directora de Fedac Lleida, Maribel Moncasí, va subratllar la necessitat d’instal·lacions adequades: “És un pas important perquè tots puguin competir en igualtat. No es tracta de diferenciar, sinó de donar naturalitat a la participació de tots.” El projecte va rebre el suport institucional del delegat territorial d’Esports a Lleida, Xavier Serratosa, que el va qualificar com a “molt interessant” i va remarcar que “dona resposta a una necessitat real del territori”, encara que va recordar que la prioritat actual de la Generalitat és la millora d’instal·lacions existents. L’actuació s’estima entre 5 i 6 milions d’euros i l’ajuntament ja estudia vies de finançament.