FUTBOL
L’Atlètic Lleida valora jugar de nou al Ramon Farrús
Davant de la petició de la plantilla pel mal estat del Camp d’Esports
La junta directiva de l’Atlètic Lleida sospesa seriosament tornar a jugar al Ramon Farrús a causa del pèssim estat en el qual es troba el terreny de joc del Camp d’Esports, una petició que han fet arribar els mateixos jugadors, preocupats per la seua integritat física.
“Els jugadors ens han fet un requeriment de si hi hauria la possibilitat, fruit del mal estat del Camp d’Esports, de tornar a jugar al Ramon Farrús, que és on entrenen cada dia i es troben més còmodes. No ens enganyarem, el camp està en molt mal estat i ells creuen que corren risc de lesions i com a club, si venen els capitans a demanar-te això, ho hem de valorar”, va afirmar Bartolo, que va revelar que esperen l’informe de l’empresa encarregada del manteniment de la gespa abans de prendre una decisió.
“Primer hem d’esperar a l’informe per si existeix alguna possibilitat de millora, cosa que és difícil, no ens enganyem, estem a Lleida i fa fred, i els camps a l’hivern empitjoren fins a la primavera. Miracles no n’hi ha”, va asseverar.
Pros i contres
El president va afegir que “hem de valorar els pros i els contres de fer aquest canvi. L’assistència mitjana que tenim fins ara ens donaria per tornar sense cap problema al Farrús, però el nombre d’abonats és superior a l’aforament. Esportivament parlant, hauríem de fer cas als jugadors, però cal meditar-ho”.
Bartolo es va queixar també que l’equip, dels 106 entrenaments que porta en el que va de temporada, només n’ha pogut fer set al Camp d’Esports –un des del passat mes d’octubre–, i va negar que, en cas de tornar al Ramon Farrús, es trencaria l’acord amb el Lleida CF per a l’ús del camp.
“Seria una cosa momentània, no definitiva. Qui paga el manteniment del Camp d’Esports és l’Atlètic Lleida i ho ha fet, això no canvia. Només volem una valoració de com ho veu l’empresa i que ens expliqui per què s’ha arribat a aquesta situació. Són els que estan al camp i saben qui l’ha trepitjat, quantes vegades i si s’ha utilitzat quan tocava o no”, va apuntar Bartolo.
Aser Palacios, cedit per l’Alabès, sisena incorporació d’hivern
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir la incorporació del lateral esquerre Aser Palacios Pimienta, que arriba cedit per l’Alabès i es converteix en la sisena incorporació d’aquest mercat hivernal. Palacios, de 20 anys, es va formar a les categories inferiors de l’Athletic Club, on va completar la seua etapa juvenil abans de competir amb el CD Baskonia, filial del conjunt bilbaí. Després va militar cedit al Tudelano abans de recalar a l’Alabès, que el va incorporar al filial.
L’At. Lleida va presentar ahir d’una tacada quatre d’aquestes sis últimes incorporacions, que ja s’entrenen sota les ordres de Gabri García. A banda de Palacios van estar-hi Antonio Cotán, Igor Irazu i Borja López, que es van mostrar convençuts d’assolir l’objectiu de la permanència.