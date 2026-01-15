Una nit per oblidar
El Lleida tanca la primera volta amb una clara derrota al camp del Vilassar de Mar, en un duel clau de la part baixa. L’equip de Jordi Cortés continua sense guanyar lluny del Camp d’Esports
No va ser el vespre desitjat per tancar la primera volta. El Lleida va caure ahir per 3-0 al camp del Vilassar de Mar, equip afiliat de l’Espanyol i que en la mateixa nomenclatura del club ja apareix també com a Espanyol C. Amb aquest resultat, el Lleida CF posa fi a la primera meitat de la temporada amb 14 punts, en llocs de descens, però a un sol punt de la salvació. Un equip lleidatà que s’ha fet fort a casa, al Camp d’Esports, on ha aconseguit guanyar els tres encontres disputats fins ara i que, com a visitant, ha rascat quatre empats, malgrat que la victòria continua resistint-se lluny del seu feu.
Un matx ajornat que citava els dos equips al Municipal Xevi Ramón i que es pressuposava com un duel important al tractar-se de dos conjunts situats a la part baixa de la taula, i que l’equip local va dominar de principi a fi. Una setmana amb molta càrrega física que el Lleida va acusar, ja que es va veure un rendiment ofensiu pobre. Un Lleida que va sortir amb un pla de partit clar, però que es va trobar al davant un rival que el va saber executar millor. Un conjunt farcit de joves talents sortits del Juvenil A de l’Espanyol que van imposar la seua qualitat des del xiulet inicial.
Rivera va donar el primer avís als de la Terraferma amb un tret des del centre del camp que va superar Satoca i es va estavellar al pal. Poc després, en el minut 36, el Vilassar es va avançar en la sortida d’un córner que Jan Moreno va penjar al segon pal i que Farrerons va rematar per obrir el marcador. A la segona part, el Lleida va millorar, va estirar línies i va arribar amb més presència a l’àrea rival. Cortés va buscar solucions amb l’entrada de Russo, Sempé i Putxi, però els del Maresme van tornar a colpejar: Moreno va culminar una acció individual de Luque amb una subtil vaselina per ampliar l’avantatge i posar el 2-0.
El Lleida va insistir per la banda dreta amb centrades laterals, encara que sense trobar rematador. En el minut 75, Sarmento va aprofitar una pèrdua després d’un servei ràpid de Satoca. L’entrega amb la mà va ser interceptada, va deixar el porter il·licità venut a la vora de l’àrea i el davanter no va perdonar per marcar el tercer.
Cortés: “Han portat a col·lació totes les nostres carències”
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, no va amagar la seua decepció arran de la derrota a Vilassar i va reconèixer que l’equip ha de fer un pas endavant lluny de casa. “Hem de continuar millorant la nostra versió com a visitant, perquè així no ens serveix. Les sensacions són dolentes i el rival ha portat a col·lació totes les nostres carències”, va admetre amb franquesa. Amb la vista ja posada en el pròxim compromís al Camp d’Esports, el tècnic va voler apel·lar directament l’afició lleidatana. “Hem d’aconseguir la millor entrada de la temporada, tant pel comiat de l’Òscar com per empènyer l’equip”, va destacar.