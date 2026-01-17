MOTOR
Jordi Esteve acaricia acabar el seu primer Dakar en camió
Va superar ahir la penúltima etapa sense contratemps i avui serà un tràmit
El pilot lleidatà Jordi Esteve va fer un pas decisiu per completar el seu primer Dakar amb camió després de superar amb solvència una etapa de tràmit de 100 quilòmetres, marcada per la duresa del terreny. La jornada va combinar trams molt pedregosos amb zones de dunes tècniques, cosa que va obligar a optar per una estratègia conservadora. Esteve va completar l’especial sense parades ni incidències, firmant una etapa neta que li va permetre finalitzar en la 14a posició, tant en la jornada com a la classificació general. “Era una etapa molt trencadora, però hem pogut passar tot bé”, va destacar. A falta d’una última etapa avui de transició, el pilot es va mostrar satisfet i optimista, agraint el treball de l’equip, del camió i de tota la cabina. L’objectiu d’acabar el Dakar com a finisher està cada vegada més a prop.
D’altra banda, el pilot qatarià Nasser al-Attiyah (Dacia) es va endur el triomf ahir en la categoria Ultimate en la penúltima etapa, de 311 quilòmetres cronometrats entre Al-Henakiyah i Yanbu a l’Aràbia Saudita, ampliant el seu avantatge sobre el català Nani Roma (Ford) fins als 15 minuts, mentre el nord-americà Ricky Brabec (Honda) es va imposar clarament en motos per acariciar el seu tercer Touareg.
En un altre ordre de coses, el lleidatà Isidre Esteve i el seu copilot Txema Villalobos (Repsol Toyota Rally Team) ja es troben a casa després d’haver d’abandonar per un accident en la sisena etapa. “Quan abandones és difícil treure’n lectures positives, perquè el que vols és estar en cursa, però la competició és així. El més important ara és girar full i recuperar-nos físicament”, va reflexionar Esteve, que centra ara els seus esforços en la recuperació després de patir una fissura a l’estèrnum i Villalobos una fuetada cervical, la qual cosa va obligar tots dos a estar-se diversos dies a l’Aràbia Saudita per recomanació mèdica.