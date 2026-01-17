BÀSQUET
Un Reial Madrid més ambiciós atropella un desconegut Barça
Els blaugranes van estar llastats en atac
El Reial Madrid es va imposar ahir a la nit amb autoritat al Barça (80-61) en la jornada 22 de l’Eurolliga, firmant un triomf convincent que va servir com a desgreuge després del clàssic perdut el 4 de gener a la Lliga Endesa. Els blancs van construir la victòria des del joc col·lectiu, amb especial protagonisme de Walter Edy Tavares i Usman Garuba, dominadors a les dos zones. Tavares va respondre immediatament: sis punts, dos rebots i un tap en menys de cinc minuts per impulsar un inici fulgurant (10-2). El Barça va reaccionar després d’un temps mort amb ajustaments interiors i va aconseguir retallar distàncies, encara que el Reial Madrid va mantenir el control i va tancar el primer quart 21-14. La segona unitat local, liderada per Deck i Garuba, va sostenir l’avantatge. Després de l’intermedi, una temptativa de reacció blaugrana va ser ràpidament sufocada pels blancs. Hezonja va assumir galons ofensius i va tornar la calma amb accions decisives que van ampliar la diferència fins al 63-47 al final del tercer quart. L’últim període va confirmar la superioritat del Madrid: Garuba va brillar, Campazzo va repartir joc i el Barça, erràtic i sense ullal, es va anar diluint. Amb Alex Len tancant el marcador, el Reial Madrid va segellar una victòria clara que el deixa amb balanç 14-8, igualat amb el seu rival en la lluita pel play-off.