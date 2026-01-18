ESQUÍ
Històric setè lloc de Jaume Pueyo a la Copa del Món esprint
És el millor resultat espanyol en la disciplina
El lleidatà Jaume Pueyo ha tornat a fer història per a l’esquí de fons estatal. El corredor del Club d’Esquí de Fons Alt Urgell (CEFUC) de la Seu d’Urgell va aconseguir ahir una sensacional setena posició a l’Esprint Lliure d’Oberhof, a Alemanya. Es tracta del millor resultat d’un esprínter espanyol en tota la història d’aquesta disciplina, si bé el càntabre Juan Jesús Gutiérrez té encara el millor resultat per a un fondista espanyol amb el seu tercer lloc a la Copa del Món de Lamoura Mouthe (FRA) l’any 2000.
A dos setmanes perquè arranqui els Jocs de Milà-Cortina, l’urgellenc va firmar el novè lloc en la classificatòria, amb un temps total de 2:26.50, a 2.10 segons del danès Lars Heggen. El també lleidatà Marc Colell (CEFUC) va acabar el 34 i va quedar fora de combat.
En els quarts de final, Pueyo va fer una gran estratègia i va aconseguir colar-se per primera vegada aquesta temporada en una semifinal. Tenia dos Top 10 de l’any passat, i ahir els va superar a l’acabar en setena posició. “Necessitàvem aquest resultat tant jo com l’equip. M’he quedat una mica clavat en la pujada final i això m’ha fet arribar en una posició que no podia afrontar amb les mateixes garanties aquest esprint final, però estic molt content”, va assenyalar l’urgellenc.