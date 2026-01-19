FUTBOL
El Balàfia no encerta en els minuts finals
El Balàfia ho va intentar fins al final davant del Juneda en un partit molt intens, que finalment es van emportar els visitants. A la primera part, el Juneda es va avançar des del punt de penal gràcies a Masbernat (0-1, 17’), però ràpidament Pla va tornar l’empat al marcador i el mateix Pla va avançar els locals abans del descans (2-1, 41’). A la segona part, els dos equips van sortir a totes i va ser Masbernat, en un altre penal, qui va empatar de nou (2-2, 65’). Al cap de pocs minuts, Sánchez va avançar el Juneda (2-3, 70’); Pla va intentar marcar el tercer dels locals sense fortuna, per la qual cosa el Juneda es va emportar la victòria.