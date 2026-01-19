FUTBOL
Derrota immerescuda
El Balaguer cau a casa davant del líder trasbalsat per un nefast arbitratge, amb tres dels jugadors expulsats. El Singuerlín es va emportar la victòria amb un gol fantasma en l’última jugada
El Balaguer va encaixar una dolorosa i immerescuda derrota davant del líder Singuerlín (1-2), en un duel marcat pel nefast arbitratge. Els rojillos van acabar jugant amb 7 després de tres d’expulsats i un lesionat, que no va poder ser substituït a l’haver esgotat els canvis. Els visitants van marcar molt aviat en una jugada d’estratègia, però el Balaguer es va recuperar bé del cop i va prendre el comandament. Fruit d’aquest domini, i després de diverses ocasions, va arribar l’empat en una bona rematada d’Angerri en el minut 42. En la segona part no va variar la decoració, amb el Balaguer dominant i atansant-se amb perill a la porteria de Tomás, però en el minut 84 va començar l’esperpent.
L’àrbitre va obligar Rosanes a abandonar el camp després d’una falta malgrat no haver rebut assistència i al tornar-hi, incomprensiblement, li va mostrar la cartolina groga, que era la segona, per la qual cosa va ser expulsat. Poc després, Fabregat i Romaní van veure la roja directa per protestar en el 89. Per a súmmum de mals, el Balaguer no va poder substituir un jugador lesionat per haver esgotat les finestres de canvis, de manera que va jugar amb 7 jugadors els 13 minuts de temps afegit que va concedir l’àrbitre. Per arredonir el festival arbitral, en el 103, el Singuerlín va aconseguir un gol fantasma que va sentenciar. “No estem contents amb l’arbitratge, però són coses que no podem controlar”, va dir el tècnic local Josete.