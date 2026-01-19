L’Alpicat obté un empat valuós a Manresa
Continua cinquè en la classificació
L’Alpicat va sumar un valuós punt del difícil camp del Gimnàstic Manresa (1-1), en un duel que va començar malament per als lleidatans per la lesió d’Iu Julià als 6 minuts.
Una falta executada per Hugo Roc en el minut 12 a punt va estar de sorprendre el porter dels manresans. També va rondar el gol Edu Pallàs a punt del descans, però en la jugada següent va arribar el gol local en la primera ocasió de perill, després d’una rematada que Llobera va desviar, va donar al pal i el rebuig el va aprofitar Rubio per marcar (1-0). Als tres minuts de la represa, Oromí va tenir a prop el gol de l’empat, que finalment va arribar en el 72 en una gran acció de Becerra que va acabar rematant Vendrell (1-1), un resultat que manté l’equip cinquè.
L’Atlètic Lleida es queda a vuit punts de la salvació directa
Malgrat haver sumat quatre empats en els últims cinc partits, l’Atlètic Lleida veu com la distància respecte a la salvació directa s’amplia a vuit punts, després de la victòria de l’Olot contra el líder, el Poblera (1-0). A més a més, l’esmentat triomf també provoca que el Castelló B sigui l’equip en play-out, al situar-se sis punts davant dels lleidatans i amb l’average guanyat.