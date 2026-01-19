FUTBOL
La pluja obliga a suspendre la meitat dels partits de futbol de la jornada
La quinzena jornada dels grups 29 i 30 de Quarta Catalana es va veure alterada completament per la pluja que pràcticament no va parar de caure des de dissabte passat, que va provocar que s’hagués de suspendre un total de nou partits, la meitat dels previstos en tots dos grups.
Quatre dels duels ja es van haver de suspendre la jornada de dissabte, concretament el Rosselló-Bordeta, del grup vint-i-novè, i tres més del 30, el Sant Ramon-Cervera, l’Artesa de Segre-Ondara i el Ribera d’Ondara-EF Guissona B. Precisamente el camp de la Segarra on s’havia de disputar aquest últim partit estava completament inundat, com es pot apreciar a la foto.
La jornada dominical d’ahir es van haver de cancel·lar cinc partits més, concretament el Bell-lloc-Pardinyes B, el Benavent de Segrià-Mangraners i l’Albesa-Castelldans, del grup 29, i l’Ivars d’Urgell-Rialp i el Poal-Santa Coloma de Queralt, del 30. Finalment només es van poder disputar amb normalitat dos partits del 29 i quatre més del 30.