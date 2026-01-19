“Sabíem que ho passaríem malament”
Rubén López. Va valorar positivament un punt “més que merescut” i va quedar “molt content” amb les sensacions
Després de l’empat a un contra el Reial Madrid B a Valdebebas, el tècnic de l’AEM, Rubén López, va valorar positivament el punt aconseguit. “Es dona molt valor a l’empat. Sabíem que ho passaríem malament en alguns moments del partit, però l’equip ha treballat molt bé. És un punt més que merescut i estic molt content amb les sensacions”, va remarcar. El preparador de les lleidatanes també va destacar la importància de la pilota aturada. “En aquest tipus de partits en els quals el rival monopolitza la possessió i tens poques ocasions, la pilota aturada és molt important”, va apuntar el tècnic. Pel que fa al duel, va assegurar que “esperaven” un partit difícil. “El Reial Madrid a casa genera moltes ocasions i, malgrat el seu domini de la possessió, no han tingut oportunitats tan clares a la segona part. Han tingut molt temps la pilota al nostre camp i era normal que el Madrid s’hi bolqués, malgrat que l’equip ha fet un bon paper”, va explicar un Rubén López que va destacar la importància de sumar una jugadora com Alba De la Fuente a l’equip. “Ens ha donat el que volíem, esperem que continuï agafant ritme i segur que ens aportarà moltíssim”, va concloure el tècnic.
D’altra banda, la centrecampista i capitana de l’equip Noe Fernández va assegurar que “estem marcant un llistó molt alt i no el volem abaixar. Amb el nivell en el qual estem jugant serà molt difícil que ens guanyin i d’aquí anirem cap amunt, a intentar sumar tots els punts possibles”.