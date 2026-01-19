FUTBOL
Setge sense premi per al Lleida, que segueix en zona de descens
Empata contra el Can Vidalet malgrat tenir multitud d’oportunitats al segon temps i segueix en zona de descens. Els de Cortés tampoc recuperen l’average en l’adeu d’Òscar Rubio
Apuntava a ser una tarda feliç i emotiva al Camp d’Esports, amb l’adeu d’Òscar Rubio com a teló de fons i un partit clau per alimentar les aspiracions de permanència. Tanmateix, el guió es va diluir sota la pluja. El Lleida no va passar de l’empat sense gols (0-0) davant del Can Vidalet, en un partit marcat per la falta d’encert.
El conjunt de Cortés va sumar ahir un punt que té gust de poc. L’empat torna el Lleida a l’última posició, tot i que la salvació segueix a només un punt, ja que els tres equips en descens estan igualats amb quinze. Una lluita per la permanència que es preveu cara i en la qual, més enllà de la igualtat, l’average particular pot resultar decisiu. Els lleidatans tampoc no van aconseguir recuperar-lo, després de l’1-0 a la primera volta.
La primera meitat va transcórrer sense grans ocasions. L’acció més destacada va arribar amb una gran pilota que Pau Russo va penjar i que va trobar sol Jordi Puig al segon pal, però la rematada de cap va marxar fora quan el gol semblava cantat.
Passat el descans, el Lleida va fer un pas endavant. Amb la pluja com a acompanyant, les ocasions van arribar. En tot just sis minuts, els de Cortés van disposar d’una doble oportunitat: primer Russo, amb un xut alt, i després Sasha, que va rematar una acció d’estratègia obligant a intervenir el porter rival. Jordi Puig, molt actiu, va tornar a intentar-ho amb un xut amb l’esquerra que no va trobar porteria.
Russo va estar a punt de sorprendre amb un gol olímpic en un córner molt tancat que es va estavellar a la fusta. El Lleida acumulava mèrits, però el gol es continuava resistint. L’acció no va decaure i Rubio es va incorporar en reiterades ocasions per buscar el gol i tancar una narrativa perfecta per penjar les botes. El 12 del Lleida va tenir una internada a l’àrea per la dreta en una pilota que va quedar botant, i que va obligar Casado a lluir-se per negar el gol a l’homenatjat.
El Can Vidalet, tancat darrere, va estar a punt d’emportar-se el botí. Ramu, en un contraatac, va robar la pilota a Marc García i es va plantar davant de Satoca, que va respondre amb seguretat. El 0-0 no va impedir l’homenatge a Rubio, substituït al 82’ i acomiadat amb un passadís per companys, cos tècnic i rivals.
“Rubio deixa un llegat enorme, cal adaptar-se a estar sense ell”
El tècnic del Lleida, Jordi Cortés, va destacar Òscar Rubio després de l’empat, subratllant el llegat que deixa en el Lleida. “Rubio deixa un llegat enorme. Cal adaptar-se a estar sense ell. Ha jugat perquè s’ho mereixia, em fa pena no haver sumat els tres punts en el seu comiat”, va declarar.Més enllà del component emocional, Cortés va valorar positivament la imatge de l’equip malgrat l’empat. “No hem tingut fortuna, però m’agradaria continuar veient aquesta versió del Lleida a casa i, sobretot, també de visitant. Això és molt llarg, és pic i pala”, va assenyalar.