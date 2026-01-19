SEGRE
ATLETISME

El Xafatolls, gran dominador

Va guanyar la 10K de la Cursa de l’Oli gràcies als germans Roc i Alba Bellostas, i la masculina de 5K amb Albert Manresa. Hi van participar prop de 550 atletes

Moment de la sortida d’una de les dos distàncies de les quals constava la Cursa de l’Oli de les Borges Blanques. - JORDI ECHAVARRIA

La popular Cursa de l’Oli de les Borges Blanques, que ahir va arribar a la vint-i-tresena edició amb prop de 550 participants, va tenir com a gran protagonista l’Associació Atlètic Xafatolls. El club de Mollerussa va copar tres de les quatre victòries i quatre dels sis podis de les dos distàncies previstes de 5 i 10 quilòmetres, que van discórrer pels carrers i camins propers a la capital de les Garrigues.

A més, les victòries en la prova de 10K van tenir el mateix cognom, Bellostas, ja que els germans Roc i Alba van ser els més ràpids per emportar-se el triomf. Roc va marcar un registre de 30:45 i va avantatjar en tres minuts i cinc segons l’independent El Hassade Lamdassem, mentre que Roger Mirabet, del Club Triatló Prosan, va completar el podi amb 3:18 minuts de desavantatge sobre el guanyador. En dones, Alba Bellostas es va imposar amb un crono de 36:32, superant en 3:54 minuts la seua companya del Xafatolls Emma Carreras, i en 4 minuts Rosamari Carulla, de l’Altan Wear.

En els 5K, victòria d’Albert Manresa, del Xafatolls, amb un crono de 16:32, 3:19 minuts més ràpid que l’independent Juanma Fernández i 3:31 sobre Víctor Ferrer, del Pons Thai Runners. En la categoria femenina va triomfar Laura Quintana, del Triatló Cornellà, amb un temps de 20:20, superant en més de 4 minuts Ainara Suñé (CN Barcelona) i la independent Ericka Ávalos.

