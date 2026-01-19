ATLETISME
El Xafatolls, gran dominador
Va guanyar la 10K de la Cursa de l’Oli gràcies als germans Roc i Alba Bellostas, i la masculina de 5K amb Albert Manresa. Hi van participar prop de 550 atletes
La popular Cursa de l’Oli de les Borges Blanques, que ahir va arribar a la vint-i-tresena edició amb prop de 550 participants, va tenir com a gran protagonista l’Associació Atlètic Xafatolls. El club de Mollerussa va copar tres de les quatre victòries i quatre dels sis podis de les dos distàncies previstes de 5 i 10 quilòmetres, que van discórrer pels carrers i camins propers a la capital de les Garrigues.
A més, les victòries en la prova de 10K van tenir el mateix cognom, Bellostas, ja que els germans Roc i Alba van ser els més ràpids per emportar-se el triomf. Roc va marcar un registre de 30:45 i va avantatjar en tres minuts i cinc segons l’independent El Hassade Lamdassem, mentre que Roger Mirabet, del Club Triatló Prosan, va completar el podi amb 3:18 minuts de desavantatge sobre el guanyador. En dones, Alba Bellostas es va imposar amb un crono de 36:32, superant en 3:54 minuts la seua companya del Xafatolls Emma Carreras, i en 4 minuts Rosamari Carulla, de l’Altan Wear.
En els 5K, victòria d’Albert Manresa, del Xafatolls, amb un crono de 16:32, 3:19 minuts més ràpid que l’independent Juanma Fernández i 3:31 sobre Víctor Ferrer, del Pons Thai Runners. En la categoria femenina va triomfar Laura Quintana, del Triatló Cornellà, amb un temps de 20:20, superant en més de 4 minuts Ainara Suñé (CN Barcelona) i la independent Ericka Ávalos.