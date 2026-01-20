FUTBOL
El Barça, aparellat amb el botxí del Madrid
Els blaugranes s’enfrontaran a l’Albacete a quarts de final de la Copa
El destí és capritxós i aquesta vegada va voler que el Barça s’enfrontés a l’Albacete, botxí del seu màxim rival, el Reial Madrid, als quarts de final de la Copa del Rei el dimarts vinent 3 de febrer. Després del sorteig celebrat ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, els de Hansi Flick van quedar aparellats amb l’únic equip viu de Segona divisió, l’Albacete d’Alberto González, que a vuitens de final va eliminar el Reial Madrid (3-2) amb un doblet de Jefté i un altre gol de Javi Villar en l’estrena d’Álvaro Arbeloa a la banqueta blanca. Els blaugranes, que visitaran el sempre complicat Carlos Belmonte, continuen sense enfrontar-se a cap equip de Primera divisió en la present edició de la Copa, després d’eliminar el Guadalajara, de Primera RFEF, a setzens (0-2), i el Racing de Santander, de Segona, a vuitens (0-2).
D’altra banda, el sorteig va deixar els atres tres aparellaments, tots entre equips de la màxima divisió estatal. L’Alabès rebrà la Reial Societat el dimecres 4 de febrer (21.00). El mateix dia, a la mateixa hora, el València s’enfrontarà a l’Athletic Club a Mestalla i el dijous 5 de febrer (21.00), el Betis rebrà l’Atlètic de Madrid.
Les semifinals es disputaran amb un format d’anada i tornada els propers 11 de febrer i 4 de març. Tanmateix, encara no hi ha una data oficial per a la final, que s’havia de disputar el 25 d’abril a La Cartuja, però segueix en l’aire per la coincidència amb la Feria de Sevilla i el Gran Premi de Jerez.
Minut de silenci del primer equip
Abans de la sessió d’entrenament d’ahir, els jugadors i el cos tècnic del Barça van fer un minut de silenci en memòria dels morts en l’accident ferroviari d’Adamuz, afegint-se a les condolences que el club va traslladar a través de les xarxes.
Lamine Yamal i Ferran Torres, baixes en el duel de Champions a Praga
El Barça visitarà l’Slavia de Praga demà (21.00) amb l’objectiu de mantenir vives les aspiracions de classificar-se directament als vuitens de final de la Champions, però ho farà sense Lamine Yamal ni Ferran Torres. El 10 blaugrana no podrà ajudar l’equip al Fortuna Arena per acumulació de targetes, mentre que el de Foios serà baixa després d’acabar el xoc davant la Reial Societat amb molèsties a l’isquiotibial. La notícia positiva és que Hansi Flick podrà recuperar Raphinha, que es va perdre el partit a Anoeta a causa d’un cop a la cama dreta.D’altra banda, el Reial Madrid rep avui (21.00 h) el Mònaco, dinovè classificat, en un duel clau perquè els blancs puguin mantenir-se entre les vuit primeres places que donen accés directe als vuitens de final.