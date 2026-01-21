Agada i Golomán destaquen la importància del partit de dissabte contra el Burgos
Ambdós jugadors coincideixen que la defensa i la confiança han estat claus per encadenar dos victòries fora de casa
L’Hiopos Lleida travessa un bon moment de confiança després de les importants victòries "molt importants" a domicili davant de Tenerife i Gran Canària, un impuls que ha reforçat al vestidor abans de tancar la primera volta aquest dissabte davant de San Pablo Burgos, un duel que pot ser clau per a la salvació. Així ho van expressar Caleb Agada i György Golomán, que van coincidir a assenyalar la concentració, la confiança i la defensa com a claus per mantenir la bona dinàmica.
El nigerià va destacar la rellevància dels dos últims triomfs, que han permès a l’equip recuperar posicions i sensacions. “Van ser victòries molt bones, ens van posar en una bona posició una altra vegada i som molt feliços. Ara ja estem mirant cap a Burgos”, va afirmar. De fet, va subratllar que el creixement de l’equip passa per “jugar junts, confiar en els entrenadors i en la seva feina, i sobretot, a jugar amb confiança”.
En la mateixa línia, Golomán va remarcar que “són dos victòries molt valuoses i importants i crec que ens han unit com a equip. Estem en un bon moment i hem de construir a partir d’això”, va assenyalar el pivot, que va posar especial èmfasi en el treball defensiu. “A Gran Canària va ser clau, els deixem en 50 punts. La defensa ha de ser una de les nostres grans fortaleses”, va afegir.
Ambdós jugadors van coincidir també en la importància de fer-se forts a casa, després que les últimes tres victòries hagin arribat fora de casa. “Guanyar en el Barris Nord és molt importants. Tenim un gran suport de l’afició i volem donar-los victòries aquí”, va assegurar Agada. Golomán va reforçar aquest missatge en assenyalar que “cada partit a casa és important, davant de la nostra gent, i volem acabar la primera volta amb una victòria”.
Sobre el duel davant de Burgos, equip que marca el descens amb tres victòries, els dos jugadors van advertir del perill de confiar-se malgrat que el rival ocupi la part baixa de la classificació. “Fa un parell de partits nosaltres també estàvem a baix, així que cada victòria explica. No volem tornar a caure, per la qual cosa hem de guanyar aquest partit,” va afirmar Agada amb contundència. Golomán, per la seua part, va recordar que “Burgos és millor equip del que diu el seu balanç, ha perdut molts partits ajustats i és molt perillós, així que hem de sortir amb el 100% de concentració.”
A nivell personal, Agada es va mostrar satisfet després de superar una petita sotragada física i de rendiment. “Em poso bé una altra vegada, els meus companys i l’entrenador m’han ajudat molt per tornar a la meua millor forma”, va explicar. Golomán, en canvi, va restar importància al seu bon rendiment individual i va prioritzar el resultat col·lectiu. “Hi ha partits bons i dolents, el més important és que guanyem”, va concloure.