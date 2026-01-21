BÀSQUET
El Barça pateix per emportar-se la victòria a casa contra el Dubai
El Barça va patir ahir per certificar una victòria que tenia encarrilada davant del Dubai (91-89), fruit d’un mal últim quart (12-22) que li va complicar les coses als de Xavi Pascual. Tanmateix, una cistella a dos segons del final de Brizuela, el millor dels blaugranes amb 25 punts, va evitar la pròrroga i li va donar la quinzena victòria europea al Barça, que puja a la cinquena plaça de la taula, empatat amb el Madrid, que també va guanyar (106-77).