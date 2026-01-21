FUTBOL
Jordi López assumeix la banqueta de l’Atlètic Lleida
Dirigia el Badalona que va eliminar els lleidatans en el play-off de l’any passat. Té experiència a Segona RFEF amb el Terrassa
Jordi López és l’elegit per l’Atlètic Lleida per assumir-ne la banqueta, amb l’únic objectiu de revertir la dinàmica de vuit partits sense guanyar i poder salvar la categoria a Segona RFEF. El tècnic de Cardedeu, de 44 anys, va ser anunciat ahir com a relleu de Gabri García, cessat dilluns, per completar la revolució empresa pel club en aquest mercat hivernal, amb l’ascensió a president de Xavi Bartolo, l’arribada d’Alberto Monsalvo a la direcció esportiva i, fins a la data, set incorporacions a la plantilla i sis baixes.
Amb l’equip a sis punts del play-out i a vuit de la permanència, la direcció esportiva ha apostat per un tècnic amb dos temporades d’experiència a Segona RFEF, als comandaments del Terrassa entre 2021 i 2023, malgrat que arriba després de dirigir el Badalona la temporada passada. De fet, és un vell conegut de l’Atlètic Lleida, perquè al capdavant del Badalona va ser el botxí dels lleidatans a la primera eliminatòria del pla- off d’ascens a Segona RFEF la passada campanya –malgrat el posterior ascens als despatxos dels lleidatans. El conjunt barceloní va caure eliminat en la següent eliminatòria de la promoció i, malgrat que Jordi López tenia un any més de contracte, va pactar amb el club la seua sortida, després de gairebé una temporada en el càrrec, ja que va assumir la banqueta el setembre del 2024 en substitució del lleidatà Gerard Albadalejo després d’un any sense entrenar.
La seua estrena com a primer entrenador va ser al Terrassa, club al qual va arribar el 2021 arran de l’ascens a Segona RFEF, després de tres campanyes com a segon tècnic al Cornellà. En les dos temporades en el càrrec –a la segona va ser destituït a falta de dos jornades després d’anunciar que no renovaria– va classificar l’equip vuitè i sisè, respectivament, sense patir per la permanència, però sense arribar a la lluita pel play-off.
Com a futbolista va acabar la seua etapa formativa al Barça, tot i que va fitxar pel filial del Reial Madrid amb 21 anys. Va arribar a debutar amb el primer equip blanc el 2004, per després passar pel Sevilla –amb qui va guanyar una UEFA–, el Mallorca i el Racing a Primera. Posteriorment, va jugar a Anglaterra, els Països Baixos, Grècia i Ucraïna, abans de tornar al futbol espanyol per acabar la seua carrera al Llagostera i el Sabadell, on va penjar les botes el 2017.