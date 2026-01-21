Jordi López arriba a l’Atlètic Lleida "convençudíssim" de revertir la seua mala situació
El de Cardedeu diu que "tenim plantilla i mitjans" per aconseguir la permanència a Segona RFEF
Jordi López va ser presentat com a nou entrenador de l’Atlètic Lleida amb un discurs directe i carregat de convicció. El tècnic va reconèixer la dificultat del moment que passa l’equip, però es va mostrar plenament confiat a poder canviar la dinàmica. “La situació és complicada, però estic convençudíssim que el traurem. Tenim plantilla, estructura i mitjans. No hi ha excuses”, va afirmar.
L’entrenador de Cardedeu va explicar que va acceptar la proposta sense dubtar-ho. “És un repte majúscul i precisament per això ho accepto. Crec en el projecte, en el club i en l’esforç que s’està fent per sortir endavant,” va assenyalar.
A més, també va destacar la feina realitzada per la direcció esportiva per reforçar la plantilla. Sobre l’arribada de més fitxatges (el club ja n’ha fet set) va deixar clar que "soc aquí per treballar, no per demanar. La plantilla actual té capacitat per millorar".
López es va mostrar molt satisfet amb el vestidor que s’ha trobat, del qual va destacar que és “un grup molt sa, amb energia i amb ganes de revertir aquesta situació. No hi ha negativitat, que és el que passa moltes vegades quan et trobes en una mala situació" com l’actual, a vuit punts de la salvació i a sis del play out.
Sobre l’estil de joc, va ser clar: ara el prioritari és competir i guanyar. “Volem ser protagonistes, però en aquest moment cal prioritzar els resultats. Més enllà de sistemes, l’important és el funcionament, el rendiment de cada jugador i sobretot centrar-se en el dia a dia, en cada entrenament,” va explicar.
Finalment, va tenir paraules d’agraïment per al club, el cos tècnic i el seu antecessor, Gabri, i va prometre treball i professionalitat: “No es poden prometre resultats, però sí esforç, implicació i deixar-nos la pell cada dia”.