HOQUEI
Pastor, un retorn somiat
La jugadora del Vila-sana va marcar després d’un any de baixa per una lesió al turmell. Va assegurar que la principal dificultat del procés de recuperació va ser mental
Laura Pastor retorna al Vila-sana amb magnificència. La jugadora d’Alpicat, que feia un any que estava de baixa per una lesió al lligament intern i extern del turmell dret, va tornar a la pista dissabte passat en la golejada per 11-1 a Las Rozas i va posar punt final a un any “molt dur” amb un gol i una assistència. “Ha estat un partit còmode, però m’ha anat molt bé per poder començar a agafar confiança. Tornar a casa, al costat de la nostra gent, i a sobre marcar ha estat molt especial”, va remarcar la lleidatana.
El calvari de Pastor va començar la temporada passada en un entrenament posterior al triomf del Vila-sana per 1-3 contra el Bembibre. La jugadora de 21 anys, que va arribar al conjunt del Pla d’Urgell procedent de l’Alpicat el 2024, va patir una lesió al turmell que es va anar complicant i la va acabar apartant un any de l’equip. “Ha estat un any molt llarg, perquè mai no m’havia lesionat. Al principi no sabien ben bé el que tenia i el procés va ser dur”, va apuntar Pastor, que també va destacar que “el 90% de la dificultat de la recuperació va ser mental”. Malgrat la complexitat del tractament, la jugadora del Vila-sana va trobar la força en les seues companyes d’equip i la seua afició, que es van mantenir a prop durant tot el procés. Per això, tornar a enfundar-se els patins al Municipal de Vila-sana va fer del seu retorn un moment especial i únic. “Trobava molt a faltar jugar a casa i la nostra afició, que sempre ha estat allà preguntant-me com estava. Ara tocarà tornar-los tot el que m’han donat dins de la pista”, va recalcar la del Segrià.
Amb la lesió ja oblidada i la vista posada en el futur, Pastor afronta el segon tram del curs amb optimisme, però conscient que li costarà un temps tornar a agafar el ritme competitiu. “Fa molt temps que no jugo i ara serà qüestió de forçar la màquina”, va explicar la jugadora, que per al 2026 vol “tornar a gaudir de l’hoquei i recuperar la confiança”. També veu amb esperança l’any del seu equip, l’objectiu del qual serà “competir per tots els títols i poder guanyar-los”, especialment després que al setembre el Fraga les eliminés de la Supercopa en el que va ser, segons Pastor, “un pas enrere per fer-ne tres cap endavant”.