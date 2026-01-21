FUTBOL
Toni Vicente torna al Lleida CF dos anys després de marxar
Dos anys després de la seua marxa en el mercat d’hivern del 2024, el centrecampista de la Seu d’Urgell Toni Vicente torna al Lleida CF per reforçar la plantilla de Jordi Cortés a Tercera RFEF, després de desvincular-se del Mollerussa fa poques setmanes. Així, el migcampista podrà continuar afegint temporades al club lleidatà, ja que en va acumular onze des de la seua arribada al futbol base el 2013 fins que se’n va anar el 2024, rumb a la Penya Esportiva de Segona RFEF. Toni Vicente, fill del traspassat Emili Vicente –a qui el club ret homenatge cada estiu amb un trofeu Memorial– va estar en dinàmica del primer equip lleidatà des del 2020 fins que va marxar, assumint la capitania el 2021, amb tan sols 22 anys, en una etapa amb problemes d’impagaments en l’etapa final dels germans Esteve. Després del seu pas de mitja temporada per la Penya Esportiva, va militar la passada campanya a l’Atlètic Lleida, amb poc protagonisme, igual que en la seua etapa a Mollerussa.
Un altre fitxatge
A més, el club va oficialitzar el fitxatge del japonès Riku Akashi, un carriler esquerrà que s’estava entrenant amb l’equip blau des de l’inici de temporada i que ja va ser convocat davant del Vilassar.