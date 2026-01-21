ESQUÍ
Tres lleidatans, als Jocs
Jaume Pueyo i Marc Colell, de la Seu, i Bernat Sellés, de Lles, prendran part en la disciplina de fons a Milà-Cortina. Lleida aporta un terç dels esquiadors a la selecció espanyola
La Federació Espanyola d’Esports d’Hivern va fer oficial ahir la llista d’esportistes que prendran part en els Jocs Olímpics de Milà-Cortina, que arrancaran el 6 de febrer. Dels nou esquiadors que hi acudiran, tres són de Lleida i de l’especialitat d’esquí de fons: Jaume Pueyo, que repeteix després d’estrenar-se a Pequín 2022, i els debutants Marc Colell i Bernat Sellés, la qual cosa representa un terç de la selecció.
Jaume Pueyo, de 24 anys i natural de la Seu d’Urgell, era dels tres el que tenia la plaça ja assegurada després dels grans resultats que acumulava en les dos últimes temporades, destacant el setè lloc del cap de setmana passat a la Copa del Món d’Oberhof, el millor resultat d’un esprinter espanyol en tota la història. En la cita de Pequín 2022 va acabar al lloc 37, a molt poques centèsimes del top 30, i ara l’objectiu és més ambiciós. “Fa temps que ho preparem i el repte és aconseguir un diploma al Team Sprint, que seria fantàstic, i lluitar-lo també en l’esprint individual”, va afirmar l’esquiador del CEFUC.
Aquesta prova per equips la disputarà juntament amb el seu company de club Marc Colell, de 20 anys, que farà el seu debut olímpic. “És el somni que té tot esportista i hi vaig amb moltes ganes, a viure l’experiència i a fer-ho el millor que pugui, sobretot al Team Sprint, en què podem lluitar per un diploma”, va assenyalar.
Completa el triplet lleidatà Bernat Sellés, que ha aconseguit la tercera plaça de l’equip de fons malgrat la lesió a l’espatlla que el va obligar a passar pel quiròfan. “Em va costar recuperar-me, però al final ha valgut la pena, perquè ser en uns Jocs és el nivell més alt al qual pots arribar”, va apuntar l’esquiador de Lles de Cerdanya, de 22 anys.
Els tres lleidatans debutaran el 10 de febrer amb l’esprint, continuaran el dia 13 amb la prova de 10 quilòmetres i tancaran la seua participació amb el Team Sprint, en el qual només participaran Pueyo i Colell, que aquest cap de setmana corren un Copa del Món a Goms (Suïssa). Als Jocs també acudiran Joaquim Salarich i Arrieta Rodríguez, en esquí alpí; Lucas Eguibar i Álvaro Romero, en snowboard cros; Queralt Castellet, en halfpipe; Nora Cornell, en slopestyle i big air; Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer i María Costa, en esquí de muntanya, i els patinadors Olivia Smart, Tim Dieck, Sofía Val, Asaf Kazimov, Tomás Guarino, Nil Llop i Daniel Milagros.